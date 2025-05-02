Эксперты назвали пять брендов, выпускающие самые надежные авто

В этом списке лидирует пикап Toyota Tundra.

На такой машине 2014-го года выпуска американец Вик Шепард без особых проблем проехал более миллиона миль (1,6 млн километров).

Речь идет об экземпляре с 5,7-литровым двигателем V8.

У автомобиля за все время пользования поменяли лишь генератор и «расходники», а коробка передач ремонтировалась лишь на пробеге 1,2 млн километров.

Второй «миллионник» - «Москвич-2140» 1976-го года выпуска.

Им пользовался немец Герхард Шотт. Немецкий пенсионер к 2017-му году проехал на нем 1 млн километров и называл «неубиваемой» машиной.

Правда родной 75-сильный мотор, исчерпавший ресурс, владельцу авто все же пришлось поменять.

Более миллиона километров проехало также купе BMW 325iS.

Оно состояло на службе в корпоративном парке производителя горюче-смазочных материалов - компании Mobil.

Эта машина в 90-е стала частью эксперимента и проехала 1 млн километров, но не в реальных условиях, а на стенде.

На это ушло четыре года.

Надежной показала себя и Hyundai Elantra 2013-го года выпуска.

Американка Фарра Хейнс из Канзаса, работая водителем-экспедитором, проехала на этом седане более 2,6 млн километров.

Американское представительство Hyundai в качестве благодарности подарило Хейнс новую Elantra 2019-го модельного года и специальные золотистые рамки для номеров с надписью «1 millions miles club».

Еще более уникальный случай продемонстрировал внедорожник Land Rover Discovery, проехавший по России 1 млн километров.

Со времен ралли-рейдов в 90-х годах до повседневной эксплуатации глава Национального оргкомитета гонки Camel Trophy объездил на нем почти всю Россию.