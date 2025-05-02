Американец выиграл 167 миллионов долларов и попал за решётку

50-летний житель штата Кентукки Джеймс Фарсинг стал обладателем 167,3 миллиона долларов, выиграв в одной из популярных лотерей страны.

Но буквально через сутки его праздник закончился: мужчина оказался в наручниках после инцидента во Флориде.

По данным полиции, в ходе ссоры, разгоревшейся между Фарсингом и другим гостем заведения. Обладатель выигрышного билета ударил противника в лицо, а затем пнул сотрудника полиции округа Pinellas. У офицера в итоге отек глаз.

Фарсинг ранее уже был судим за кражи, хранение краденого и наркотики. Теперь ему предъявляют обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов, а также еще по двум статьям о правонарушениях.

Мужчина находится под арестом. Но лотерейный выигрыш останется в силе. Согласно условиям лотереи, выигрыш можно получить в течение 30 лет частями или сразу забрать всю сумму.

Правда, из-за задержания обладателя билета, выигрыш может оказаться под вопросом. В любом случае судебное разбирательство будет проведено раньше, чем вручат деньги обвиняемому.