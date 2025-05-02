Из-за привычки грызть ногти у мужчины случился инсульт

17:15 2025-05-02
Из-за привычки грызть ногти у мужчины случился инсульт

В кровоток блогера из Перу попал вредный микроорганизм и очень быстро распространился по всему телу.

Блогер из Перу признался в соцсетях, что из-за привычки грызть ногти перенес инсульт.

Марио Коломина рассказал, что всегда груз ногти и в результате заразился бактерией под названием Staphylococcus aureus. Она вызывает лихорадку, недомогание, отек, гной, затрудненное дыхание, боль и другие тревожные симптомы.

В итоге у мужчины развилась сердечная недостаточность. Сначала мужчина перуанец решил, что у него грипп, однако потом парализовало его левую ногу.

Марио попал в больницу и прошел обследование, которое показало, что на митральном клапане сердца поселились бактерии. Это заставило микроорганизмы размножаться по телу каждый раз, когда перекачивается кровь.

Пациенту в итоге провели экстренную операцию по замене сердечного клапана. это помогло предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

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