Не все знают о самой популярной фобии Сальвадора Дали – это кузнечики

15:18 2025-05-03
Не все знают о самой популярной фобии Сальвадора Дали – это кузнечики

В школе, одноклассники засовывали кузнечиков ему в карманы и смеялись, смотря на приступы паники будущего великого художника.

С возрастом, он приобрел множество других фобий – боязнь детей, страх вождения, страх открывать двери... некоторые, возможно, были надуманы, чтобы поддержать его эксцентричный образ.

В любом случае, большинство страхов исчезли, когда он встретил свою жену и музу – Галу.

Когда Сальвадор Дали познакомился с Галой (настоящее имя – Елена Ивановна Дьяконова), она была замужем за французским поэтом Полом Элюаром.

Несмотря на довольно весомую разницу в возрасте, – Гала была старше Дали на 10 лет, они прожили вместе 53 года до самой ее смерти.

Гала была его музой, опорой и источником вдохновения.

Ее вклад в искусство был несомненно велик – Гала была основной моделью художника и Дали часто подписывал свои картины, используя свое и ее имена.

Об их отношениях ходят множество разнообразных сплетен и историй.

Например, когда Сальвадор Дали купил Гале замок в деревне Пуболь, провинции Жирона, то чтобы попасть к ней, ему приходилось ждать письменного разрешения от жены.

 

Помните фотографию, на которой Дали ведет на поводке муравьеда?

Так вот, это не постановочный кадр – муравьед действительно был его домашним животным, с которым художник довольно часто появлялся на публике.

Говорят, что Дали даже ввел моду в высшем обществе парижан на такого необычного домашнего питомца.

До появления муравьеда, у Дали жил оцелот Бабу – дикий кот, похожий на леопарда.

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