Книги Зигмунда Фрейда, особенно «Толкование сновидений», приводили Сальвадора Дали в восторг

Картины «Антропоморфный шкафчик» и «Жираф в огне» стали примером использования ящиков, встроенных в человеческую фигуру, чтобы показать скрытые аспекты личности.

В детстве Дали столкнулся с противоречием. Его мать была глубоко верующей католичкой, а отец выказывал отвращение к религии.

В зрелые годы художник пережил обновление веры и заинтересовался традиционной иконографией христианства.

Он увлёкся её метафизическими аспектами и возможностью интеграции религии и науки.

С конца 1940-х и в 50-х годах художник создал серию откровенно религиозных картин, написав «Тайную вечерю», несколько версий распятого Христа и Мадонну, в которой угадываются черты его главной вдохновительницы – Галы.

Под впечатлением от атомной бомбы Сальвадор Дали написал картину «Взрывающаяся голова Рафаэля», 1951.

Дали с горячностью относился к религии и вместе с тем увлекался наукой, в частности, квантовой и ядерной физикой.

Он зачитывался выпусками научно-популярного журнала «Scientific American» и любил обсудить его содержание.

Это был атомный век.

Создание ядерного оружия впечатлило художника, после чего он создал картины «Распятие или Гиперкубическое тело» и «Взрывающаяся голова Рафаэля».