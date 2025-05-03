Книги Зигмунда Фрейда, особенно «Толкование сновидений», приводили Сальвадора Дали в восторг

15:24 2025-05-03
Книги Зигмунда Фрейда, особенно «Толкование сновидений», приводили Сальвадора Дали в восторг

Они даже встретились незадолго до смерти психоаналитика. Дали откликнулся на подход Фрейда к скрытым тайникам подсознания, источнику снов и движущей силы творчества художника.

Картины «Антропоморфный шкафчик» и «Жираф в огне» стали примером использования ящиков, встроенных в человеческую фигуру, чтобы показать скрытые аспекты личности.

 

В детстве Дали столкнулся с противоречием. Его мать была глубоко верующей католичкой, а отец выказывал отвращение к религии.

В зрелые годы художник пережил обновление веры и заинтересовался традиционной иконографией христианства.

Он увлёкся её метафизическими аспектами и возможностью интеграции религии и науки.

С конца 1940-х и в 50-х годах художник создал серию откровенно религиозных картин, написав «Тайную вечерю», несколько версий распятого Христа и Мадонну, в которой угадываются черты его главной вдохновительницы – Галы.

Под впечатлением от атомной бомбы Сальвадор Дали написал картину «Взрывающаяся голова Рафаэля», 1951.

Под впечатлением от атомной бомбы Сальвадор Дали написал картину «Взрывающаяся голова Рафаэля», 1951.

 

Дали с горячностью относился к религии и вместе с тем увлекался наукой, в частности, квантовой и ядерной физикой.

Он зачитывался выпусками научно-популярного журнала «Scientific American» и любил обсудить его содержание.

Это был атомный век.

Создание ядерного оружия впечатлило художника, после чего он создал картины «Распятие или Гиперкубическое тело» и «Взрывающаяся голова Рафаэля».

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