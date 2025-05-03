Середина 1980-х: Пабло Эскобар придерживает своего юного сына Хуана Пабло перед фасадом Белого дома

Фото сделано за 5 лет до объявления США "войны наркокартелям".
Сын узнал праву об отце только в 16 лет.
Ирония судьбы:
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Через 10 лет Хуан Пабло сменит имя и станет IT-специалистом в Аргентине.
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В 2018 году он опубликует это фото в мемуарах с подписью: "Папа говорил, что мы просто бизнесмены".
Фотография стала символом дерзости наркобарона, осмелившегося буквально потереть нос американскому правосудию.
Сегодня она используется в колумбийских школах на уроках истории как пример "коррупции 1980-х".