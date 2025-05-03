Середина 1980-х: Пабло Эскобар придерживает своего юного сына Хуана Пабло перед фасадом Белого дома

Инга Райтова

В Казани выставлен на продажу раритетный «Москвич-400» 1948-го года выпуска Раритет с пробегом в 24 тысячи километров представляет сегодня коллекционную ценность, владелец хочет выручить за него шесть 6 долларов в эквиваленте.