Середина 1980-х: Пабло Эскобар придерживает своего юного сына Хуана Пабло перед фасадом Белого дома

15:41 2025-05-03
Середина 1980-х: Пабло Эскобар придерживает своего юного сына Хуана Пабло перед фасадом Белого дома

Визит был частью PR-кампании Эскобара — он тогда финансировал социальные проекты в Медельине.

Фото сделано за 5 лет до объявления США "войны наркокартелям".

Сын узнал праву об отце только в 16 лет.

Ирония судьбы:

  • Через 10 лет Хуан Пабло сменит имя и станет IT-специалистом в Аргентине.

  • В 2018 году он опубликует это фото в мемуарах с подписью: "Папа говорил, что мы просто бизнесмены".

Фотография стала символом дерзости наркобарона, осмелившегося буквально потереть нос американскому правосудию.

Сегодня она используется в колумбийских школах на уроках истории как пример "коррупции 1980-х".

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