Самый старый человек на планете сейчас живет в Британии

После ухода из жизни старейшей жительницы Земли, 116-летней Ины Канабарро Лукас, этот титул присвоен англичанке Этель Катерхэм, которая проживает в Британии в графстве Суррей.

К слову, старшая сестра Этель по имени Глэдис тоже была долгожителем и скончалась в возрасте 104 лет и 78 дней.

В 18 лет Этель отправилась в Индию, где работала няней в британской семье. В 22 года она познакомилась там со своим будущим мужем, майором британской армии Норманом Катерхэмом.

Пара сыграла свадьбу в 1933 году, молодые перебрались жить в Гонконг, куда получил назначение глава семьи. А Этель организовала там детский сад, куда принимали как местных, так и британских детей.

Вскоре они сами стали родителями, у них родились дочери Джем и Энн. а в 1976 году Этель овдовела, позже - трагически пережила обоих своих детей. Джем умерла в начале 2000-х, а Энн скончалась от рака в феврале 2020 года, в возрасте 82 лет. У Этель остались три внучки и пять правнуков.

Сегодня женщина живет в доме престарелых, переименованном в ее честь в «Сад Этель». Она любит слушать пение птиц или классическую музыку.

Когда ее попросили раскрыть секрет долгой жизни, женщина ответила: «Говорите „да“ любой возможности, потому что никогда не знаете, к чему это приведет. Будьте позитивными, соблюдайте меру во всем».