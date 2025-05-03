Microsoft официально объявил о закрытии Skype 5 мая

17:31 2025-05-03
Microsoft официально объявил о закрытии Skype 5 мая

Ранее сообщалось о завершения поддержки Skype в мае 2025-го года, но точная дата прекращения работы платформы стала известна недавно.

Корпорация Microsoft официально заявила о прекращении работы легендарного мессенджера с 5 мая 2025 года. Таким образом завершилась 22-летняя история сервиса.

Пользователям Skype предлагают перейти в Teams, это новый коммуникационный продукт компании.

Для перехода на эту платформу нужно просто ввести данные существующего аккаунта Skype.

Skype запустили в 2003-м году. Он стал одним из первых популярных сервисов для видеозвонков и голосовой связи и долгое время оставался одним из самых востребованных инструментов общения.

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