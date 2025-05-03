В Петербурге Mercedes въехал в толпу людей на террасе кафе

18:22 2025-05-03
В Петербурге Mercedes въехал в толпу людей на террасе кафе

Машиной управляла женщина, которая отказалась от медосвидетельствования на состояние опьянения, на нее составили административный протокол.

Женщина за рулем белого Mercedes премиум-класса въехала в людей, которые находились на террасе кафе в Санкт-Петербурге.

В результате этого ДТП пострадал 32-летний гражданин Сирии. Мужчина получил перелом голени, его доставили в больницу, где оказали помощь и отпустили домой.

По словам пострадавшего, он находился на тротуаре, куда вышел из бара вместе с друзьями в тот момент, когда на него наехала машина.

Ранее в Москве «Газель» въехала в подземный переход возле станции метро «Парк Победы», заблокировав таким образом вход на Кутузовском проспекте.

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