Из-за страха перед ковидом пара из Испании 4 года держала взаперти своих троих детей

Немец Кристиан вместе с женой в 2021 году сняли дом в испанском городе Овьедо. Ставни особняка были всегда закрыты.

Продукты многодетной семье доставляли курьеры. Но в какой-то момент соседке показалось, что в доме кто-то есть, и она обратилась в полицию с просьбой проверить жителей этого странного дома.

Когда полицейские постучались в дверь и попросили разрешения войти, хозяин потребовал, чтобы те надели маски и держались на расстоянии.

Он также рассказал, что в доме трое детей, которые уже несколько лет не выходили на улицу.

Сейчас дети под присмотром органов опеки, с ними работают психологи и врачи. Родители арестованы.