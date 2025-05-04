Житель Петербурга зашел не в ту дверь, и хозяин квартиры его подстрелил

В Санкт-Петербурге мужчина перепутал квартиры, случайно открыл чужую дверь и в итоге серьезно пострадал.
ЧП произошло 1 мая. Петербуржец направлялся к родственникам на 16-й этаж, однако по ошибке вышел на 17-м и вошел в чужую квартиру, перепутав жилье с нужным.
Осознав свою ошибку, визитер извинился и направился к выходу.
Но находившийся внутри квартиры отреагировал на инцидент очень агрессивно.
Он стал угрожать, потом попытался завязать драку, а потом попросил кого-то из домочадцев подать пистолет.
Одна из пуль задела локоть визитера, оставила ссадину и повредив одежду пороховыми газами. Пострадавший смог покинуть здание и вызвать полицию.