Левши становятся миллиардерами чаще, чем правши

Люди, у которых доминирует левая рука, чаще добиваются успеха в корпоративной среде и в итоге становятся миллиардерами. такой вывод сделали американские ученые из колледжа бизнеса Дональда Костелло.

Исследователи подсчитали, сколько левшей и правшей приходится на тысячу топ-менеджеров, работающих в 500 крупных компаниях.

И оказалось, что среди левшей заметно выше доля сотрудников, которые достигли высших уровней управления и заработали многомиллиардные состояния. Исследователи связывают данный успех с особенностями мышления левшей.

По их словам, люди с «ведущей» левой рукой часто обладают нестандартным взглядом на задачи, очень высоким уровнем креативности, а также склонностью к инновациям.

Такие качества помогают им принимать оригинальные решения, которые повышают конкурентоспособность бизнеса.

Исследователи при этом отметили и важную роль правшей в коллективе. Они стабилизируют командную работу, их отличает трудолюбие и настойчивость, что особенно важно для роста компаний.

Успех бизнеса, по словам авторов исследования, часто базируется на разнообразии подходов. И именно сочетание нестандартного лидерства левшей и упорной работы правшей им позволяет добиваться максимальных результатов в условиях быстро меняющегося рынка.