Ученые рассказали, какие сигналы посылает организм перед внезапной смертью

Американские исследователи выяснили, какие симптомы могут проявляться у человека незадолго до внезапной смерти.

Как оказалось, у мужчин и женщин они различаются.

В частности, представителей сильного пола должны насторожить болезненные ощущения в области груди, женщин - внезапное затруднение дыхания. А представителей обоих полов - учащённое сердцебиение.

Учёные также обратили внимание, что у человека за сутки до неожиданного ухода из жизни могут возникнуть симптомы, похожие на грипп.

По статистике, в 90 процентах случаев внезапная остановка сердца приводит к смерти.