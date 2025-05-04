Ученые рассказали, какие сигналы посылает организм перед внезапной смертью

16:09 2025-05-04
Ученые рассказали, какие сигналы посылает организм перед внезапной смертью

Внезапная остановка сердца - критическое состояние, способное привести к летальному исходу, но при своевременном оказании медпомощи есть шанс на спасение.

Американские исследователи выяснили, какие симптомы могут проявляться у человека незадолго до внезапной смерти.

Как оказалось, у мужчин и женщин они различаются. 

В частности, представителей сильного пола должны насторожить болезненные ощущения в области груди, женщин - внезапное затруднение дыхания. А представителей обоих полов - учащённое сердцебиение.

Учёные также обратили внимание, что у человека за сутки до неожиданного ухода из жизни могут возникнуть симптомы, похожие на грипп.

По статистике, в 90 процентах случаев внезапная остановка сердца приводит к смерти.

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