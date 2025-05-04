«Маша и медведь» переезжает из России на Кипр

Студия «Анимаккорд» начала передислокацию бизнеса мультсериала «Маша и Медведь» из Москвы на Кипр.

Об этом сообщил российский журналист Иван Ильин. Он также уточнил, что московский офис ожидают крупные сокращения, последних сотрудников могут уволить к 30 июня.

По словам Ильина, одна из причин причина переезда связана с конфликтом между руководством и создателем сериала Олегом Кузовковым.

Однако продюсер и директор «Анимаккорда» Дмитрий Ловейко новость о переходе проекта из РФ опроверг.

«Это неправда. Я комментировать ничего не могу, но «Маша и Медведь» остаётся. Я - директор «Маши и Медведя», подчеркнул он.

Позже Ловейко добавил, что московский офис не будет закрываться. А производственные партнёры на Кипре, в Сербии и других странах свою работу продолжат. Сериал, бесспорно, останется в России.