На Надежду Кадышеву в городе Иваново напала женщина и схватила за горло

17:31 2025-05-04
На Надежду Кадышеву в городе Иваново напала женщина и схватила за горло

Инцидент произошел еще 30-го апреля, но широкий резонанс история получила только сейчас.

На народную артистку РФ Надежду Кадышеву после концерта звезды в Иваново напала неизвестная.

Она побежала за певицей и взяла ее за шею после того, как Кадышева откланялась и завершила выступление. Девушка при этом кричала что-то невнятное.

Девушку задержали полицейские. На место происшествия также прибыли медики. Они установили, что певица не пострадала.

По словам представителей артистки, здоровью певицы сейчас ничего не угрожает. После инцидента они обратились в местные правоохранительные органы.

«Мы в связи с инцидентом будем вынуждены пересмотреть меры безопасности, а также контакта со зрительским залом», - заявили представители исполнительницы.

Как рассказала задержанная, посетить концерт Кадышевой ей якобы предложил некий "корреспондент". Он также настаивал, чтобы девушка узнала, "что такое творится в семье" у исполнительницы. 

На концерте девушку сопровождал "молодой человек в кепке", который что-то ей постоянно говорил на ухо.

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