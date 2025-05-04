На Надежду Кадышеву в городе Иваново напала женщина и схватила за горло

На народную артистку РФ Надежду Кадышеву после концерта звезды в Иваново напала неизвестная.

Она побежала за певицей и взяла ее за шею после того, как Кадышева откланялась и завершила выступление. Девушка при этом кричала что-то невнятное.

Девушку задержали полицейские. На место происшествия также прибыли медики. Они установили, что певица не пострадала.

По словам представителей артистки, здоровью певицы сейчас ничего не угрожает. После инцидента они обратились в местные правоохранительные органы.

«Мы в связи с инцидентом будем вынуждены пересмотреть меры безопасности, а также контакта со зрительским залом», - заявили представители исполнительницы.

Как рассказала задержанная, посетить концерт Кадышевой ей якобы предложил некий "корреспондент". Он также настаивал, чтобы девушка узнала, "что такое творится в семье" у исполнительницы.

На концерте девушку сопровождал "молодой человек в кепке", который что-то ей постоянно говорил на ухо.