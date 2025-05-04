Кошке в Воронеже хозяева отрубили хвост топором и выкинули в подъезд

17:52 2025-05-04
Кошке в Воронеже хозяева отрубили хвост топором и выкинули в подъезд

Прежние хозяева животного решили купировать ему хвост, чтобы питомец стал более «модным», но перебили нерв и отказались от него.

По словам зоозащитницы Екатерины Ивановой, инцидент, в результате которого кошка осталось инвалидом, произошел несколько месяцев назад. Животное попало в клинику.

Ветеринары сделали травмированной кошке операцию, но она по-прежнему страдает от недержания мочи и переживает трудности с опорожнением кишечника. Специалисты отметили, что такие проблемы с кошкой останутся навсегда.

«В таком состоянии кошка никому не нужна. Держать ее в памперсах круглые сутки нельзя, потому что разовьется некроз. Два-три часа она бегает в клинике в памперсе, а потом сидит в клетке. Вот такая у нее теперь жизнь», - заключила зоозащитница.

Как наказали хозяев за жестокое обращение с животным, не сообщается. 

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