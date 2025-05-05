Во Франции прокатилась волна похищений криптовалютных миллионеров, им отрубают пальцы

10:08 2025-05-05
Во Франции прокатилась волна похищений криптовалютных миллионеров, им отрубают пальцы

На пострадавших нападают неизвестные в масках прямо на улицах городов или вламываются в дома.

Серию похищений криптовалютных миллионеров расследует французская полиция после того, как злоумышленники отрубили палец 60-летнему мужчине, потребовав от его сына-криптомиллионера выкуп.

Стражам порядка удалось освободить одного из похищенных, которого криминальные элементы удерживали в неволе более двух дней. Один из пальцев у мужчины был отрублен. Если бы его не спасли, пострадавший получил бы еще больше увечий.

Сообщается, что похищения происходили в том числе среди бела дня на улицах Парижа. Криптовалютчиков неизвестные в лыжных масках заталкивали в фургон доставки.

Нападавшие требуют выкуп в размере от 5-7 миллионов евро и больше. 

К слову, за последние пять месяцев отмечены случаи похищений криптовалютных деятелей или их партнеров в Испании и Бельгии.

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