США ввели 100-процентные пошлины на иностранные фильмы

О введении стопроцентных таможенных сборов на зарубежный кинематограф объявила администрация Дональда Трампа.

«Американская киноиндустрия стремительно погибает. Наших режиссеров и студии переманивают другие страны, предлагая льготы. Голливуд банкротится. Это спланированная атака, несущая риски для безопасности и распространяющая пропаганду», - отметил Трамп.

Он поручил министерству торговли и торговому представителю Америки срочно начать процесс введения тарифов на все без исключения зарубежные фильмы.

«Мы не может допустить, чтобы наши ценности подрывали чужие нарративы», - добавил он.

Ранее, 2 апреля, Трамп объявил, что вводит пошлины для 185 стран. По его словам, США «подвергались разграблению и насилию нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге пошлина на товары из Китая выросли за несколько этапов до 145 процентов.