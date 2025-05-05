Рыбак десять минут боролся с гигантской «рыбой-зомби»

10:59 2025-05-05
Рыбак десять минут боролся с гигантской «рыбой-зомби»

30-летний Дерик Хендерсон из США поймал огромного веслоноса весом в 45 килограммов.

По словам американца, он долго не мог поверить, что ему на крючок попала так называемая «рыба-зомби». 

Хендерсон признался, что он удивлен не только размерами, но также и тем, что рыба, несмотря на многочисленные раны, долго сопротивлялась.

Предположительно, веслонос пострадал от удара винта лодки.

«У него был длинный нос, большой рот, а также шрамы на спине и дыры вдоль позвоночника. Через отверстия можно было даже увидеть некоторые внутренности, что придавало рыбе вид зомби», - рассказал рыбак.

Хендерсон вместе с другими членами экипажа осмотрел рыбу и отпустил ее, решив, что веслонос может выжить.

Опубликованное в соцсетях видео с рыбалки американцев набрало более 2,2 миллиона просмотров.

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