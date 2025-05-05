Трамп вновь открывает страшную тюрьму Алькатрас для «отбросов общества»

Президент США Дональд Трамп заявил, что тюрьма Алькатрас будет восстановлена и открыта. По его словам, она позволит более эффективно бороться с жестокими преступниками и нелегальными мигрантами и станет символом закона, порядка и справедливости.

По словам американского лидера, печально известный объект, где когда-то содержался известный гангстер Аль Капоне, теперь будет «принимать самых безжалостных и жестоких преступников США».

Тюрьма строгого режима, которую закрыли еще в 1963 году, позволит Трампу обходить судебные запреты, которые не позволяют осуществлять массовую депортацию.

Трамп распорядился также открыть в Гуантанамо (Куба) центр содержания под стражей для размещения до 30 000 человек, названных им «худшими преступниками среди иностранцев».

«Америка слишком долго страдала от порочных, жестоких, рецидивирующих преступников, от отбросов общества, которые никогда ничего не принесут, кроме горя и страданий», - написал он.

Хотя в Алькатрасе содержалось много печально известных заключенных, прославилась она благодаря фильму 1996-го года «Скала» с Шоном Коннери и Николасом Кейджем в главных ролях.