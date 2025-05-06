Столетний мужчина отработал в одной и той же компании почти 90 лет и попал в Книгу рекордов Гиннеса

В целом его стаж в однажды выбранной компании составил 84 года.

Уолтер начинал свою карьеру с должности помощника в отделе доставки. Спустя годы его повысили до менеджера по продажам. Будучи представителем текстильной компании, он ездил в загранкомандировки и получал зарплату в девяти разных валютах.

Такую преданность компании мужчина объясняет любовью к собственной работе.

В 2022-м году Ортманна официально включили в Книгу рекордов Гиннеса за самую продолжительную карьеру, построенную в одной фирме.

Мужчину этому был очень рад, но и после признания заслуг не стал планировать уход на пенсию.

Вспоминая свою работу в юности, бразилец утверждает, что сегодня сотрудникам намного легче в профессии. По его словам, теперь дела можно вести удаленно, будучи в любой точке мира.

Ортман также рассказал, как ему удается столько лет оставаться жизнерадостным и активным человеком.

«Не сердитесь, все делайте с улыбкой. Не наживайте себе врагов, живите спокойно. Жизнь здесь, на нашей Земле, - просто переходной этап», - заявил долгожитель.