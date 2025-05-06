В Мексике нашли жуткий «алтарь из черепов», которому более тысячи лет

Как установили ученые, это - не место преступления, а - следы древнего ритуального жертвоприношения.

Оно было совершено в одной из пещер на территории современной Мексики (в районе Фронтера-Комалапа) - примерно между 900 и 1200 годами нашей эры.

Примечательно, что внутри черепов не было зубов. Впрочем, исследователей это не удивило - таковы были обычаи того времени.

«Алтарь черепов» называют «цомпантли».

По словам экспертов, аналогичные конструкции из черепов пленников создавали и в других схожих цивилизациях.