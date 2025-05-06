Ученый из США за двадцать лет пережил укусы более 200 змей, чтобы создать универсальное противоядие

09:10 2025-05-06
Ученый из США за двадцать лет пережил укусы более 200 змей, чтобы создать универсальное противоядие

В мире ежедневно десятки тысяч человек погибают от укусов ядовитых змей, и сотни тысяч после этого остаются инвалидами.

Герпетолог из Калифорнии Тим Фриде в течение 20-ти лет осознанно подвергал себя инъекциям змеиного яда. Ученый более двухсот раз был жертвой укусов, и всё для того, чтобы выработать иммунитет и помочь человечеству в создании универсального противоядия.

Исследователь добровольно вводил себе яды самых разных змей. И теперь кровь Фриде содержит уникальные антитела, которые способны бороться с последствиями укусов разных видов змей, что делает её основой для универсального противоядия.

Фриде признался, что этот путь не был лёгким. По его словам, «первые несколько укусов оказались просто безумными», и уровень тревоги зашкаливал.

Ученый не раз попадал в отделения интенсивной терапии и даже находился при смерти.

Новый подход к созданию эффективного противоядия может кардинально изменить ситуацию.

Исследователь подчеркнул, что для него было важно сделать что-то полезное для человечества. «Я горжусь этим. Это действительно круто», - отметил Фриде. 

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