В США построены огромнейшие бункеры для спасения элиты на случай глобальной катастрофы

Сенсационное заявление сделала бывшая чиновница администрации Джорджа Буша-старшего.

По словам 74-летней Кэтрин Остин Фиттс, федеральное правительство Америки тайно построило сеть подземных городов, которые предназначены для укрытия богатых и влиятельных людей в случае глобальной катастрофы.

Она уточнила, что с 1998-го года по всей территории США построено около 170 таких бункеров, в том числе - под океанами у побережья страны. Кэтрин утверждает, что на данный проект потрачен 21 триллион долларов из средств налогоплательщиков.

Пост замминистра жилищного строительства и городского развития Фиттс в администрации Буша занимала с 1989 по 1990 годы.

В своей информации экс-чиновница опирается на доклад экономиста из Michigan State University Марка Скидмора за 2017-й год, где якобы зафиксировано масштабное «неавторизованное расходование» денежных средств в ведомствах обороны и жилищного строительства.

Сопоставив эту недостачу с данными об известных военных подземных базах, Фиттс смогла «предположить» реальное количество данных объектов. По её словам, 170 - лишь базы на территории США и вдоль его берегов. А некоторые вообще расположены за пределами страны.

Фиттс также добавила, что подземные базы соединяет сложная система транспорта и они питаются от некой «секретной энергетической системы», о которой знают только военные.

Эти базы, по ее утверждению, служат не просто в качестве укрытий в случае апокалипсиса, но и в качестве площадок для секретных операций, включая существующую «секретную космическую программу».