В США построены огромнейшие бункеры для спасения элиты на случай глобальной катастрофы

09:49 2025-05-06
В США построены огромнейшие бункеры для спасения элиты на случай глобальной катастрофы

О существовании секретной сети подземных городов стоимостью 21 триллион долларов рассказала экс-чиновница администрации Буша.

Сенсационное заявление сделала бывшая чиновница администрации Джорджа Буша-старшего.

По словам 74-летней Кэтрин Остин Фиттс, федеральное правительство Америки тайно построило сеть подземных городов, которые предназначены для укрытия богатых и влиятельных людей в случае глобальной катастрофы. 

Она уточнила, что с 1998-го года по всей территории США построено около 170 таких бункеров, в том числе - под океанами у побережья страны. Кэтрин утверждает, что на данный проект потрачен 21 триллион долларов из средств налогоплательщиков.

Пост замминистра жилищного строительства и городского развития Фиттс в администрации Буша занимала с 1989 по 1990 годы.

В своей информации экс-чиновница опирается на доклад экономиста из Michigan State University Марка Скидмора за 2017-й год, где якобы зафиксировано масштабное «неавторизованное расходование» денежных средств в ведомствах обороны и жилищного строительства.

Сопоставив эту недостачу с данными об известных военных подземных базах, Фиттс смогла «предположить» реальное количество данных объектов. По её словам, 170 - лишь базы на территории США и вдоль его берегов. А некоторые вообще расположены за пределами страны.

Фиттс также добавила, что подземные базы соединяет сложная система транспорта и они питаются от некой «секретной энергетической системы», о которой знают только военные.

Эти базы, по ее утверждению, служат не просто в качестве укрытий в случае апокалипсиса, но и в качестве площадок для секретных операций, включая существующую «секретную космическую программу».

Инга Райтова
11:08

Инга Райтова

Россиянка за минуту до розыгрыша купила лотерейный билет и выиграла полмиллиона долларов
Россиянка за минуту до розыгрыша купила лотерейный билет и выиграла полмиллиона долларов Женщина двадцать лет работает пекарем, вместе с мужем они воспитывают четверых детей, из которых трое учатся в школе.
Инга Райтова
10:46

Инга Райтова

В США водитель протаранил ограждение особняка звезды Голливуда Дженнифер Энистон
В США водитель протаранил ограждение особняка звезды Голливуда Дженнифер Энистон Звезда сериала «Друзья» находилась в своей резиденции в районе Бель-Эйр, когда машина врезалась в ворота ее дома.
Инга Райтова
10:29

Инга Райтова

Маск призвал к замене некоторых госслужащих ИИ
Маск призвал к замене некоторых госслужащих ИИ Правительство США он считает неэффективным, заявив, что там много лишних чиновников.
Инга Райтова
10:11

Инга Райтова

Леопард вырвал ребенка из рук матери и съел
Леопард вырвал ребенка из рук матери и съел Количество подобных случаев в Индии в последнее время увеличилось в три раза и теперь здесь регистрируют около 300 нападений диких зверей на людей.