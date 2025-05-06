Россиянка за минуту до розыгрыша купила лотерейный билет и выиграла полмиллиона долларов

11:08 2025-05-06
Россиянка за минуту до розыгрыша купила лотерейный билет и выиграла полмиллиона долларов

Женщина двадцать лет работает пекарем, вместе с мужем они воспитывают четверых детей, из которых трое учатся в школе.

На 43 миллиона российских рублей (более 518 тысяч долларов) разбогатела многодетная мать из Дагестана благодаря участию в лотерее.

Жительница небольшого села Эльмира С. рассказала, что приобрела лотерейный билет буквально за минуту до начала розыгрыша.

По ее словам, увидев комбинацию чисел, она сочла, что не выиграет. Но в тот день удача была на ее стороне.

«Сначала я решила, что выиграла 42 тысячи рублей, но оказалось, что более 42 миллионов! От волнения я даже отложила в сторону телефон», - поделилась Эльмира. Она не скрывает, что ни она сама, ни ее супруг долго не могли поверить в свое счастье.

По словам супругов, призовые деньги они потратят на покупку новой квартиры.

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