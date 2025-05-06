Удар молнии стал причиной гибели 71 коровы в Петриковском районе Беларуси

В воскресенье, 4 мая 2025 года, по территории области прошел грозовой фронт, максимальная скорость ветра в котором достигала 20 метров в секунду.

В результате было зафиксировано пять случаев повреждения кровель сельхоззданий в трех населенных пунктах Калинковичского района, падения деревьев на дороги в Гомеле, Петриковском, Речицком и Светлогорском районах.

"Ударом молнии травмирован животновод сельхозпредприятия в Петриковском районе. Также погибла 71 корова", – говорится в сообщении.

Мужчина в поле присматривал за животными, которые находились на свободном выпасе вблизи фермы "Ванюжичи".