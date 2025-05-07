Plymouth Fury 1963-го года проехал 2,5 миллиона километров

Plymouth Fury 1963-го года много лет верой и правдой служил своему владельцу в Канаде.

Хозяин использовал его в качестве такси в Монреале, хорошо заботился о машине все время, пока та была у него.

По оценкам владельца, за 3 с половиной десятка лет он перевез через весь город не менее 800 000 пассажиров.

Пробег к тому времени составил 2,5 миллиона километров.

Но в Книгу рекордов Гиннеса авто так и не попало, потому что на него в конце 90-х годов наехал грузовик. Водитель не пострадал, однако для "Фьюри" эта авария оказалась тотальной: машина восстановлению не подлежала.