В Китае из-за переработок умер тридцатилетний учитель

08:48 2025-05-07
В Китае из-за переработок умер тридцатилетний учитель

Мужчина по имени Ли был репетитором и трудился с перегрузками несколько дней, чтобы перед длинными выходными закончить свои проекты.

Тридцатилетний педагог отправился в офис, чтобы завершить свои дела, и назад уже не вернулся.

Невеста Ли запаниковала еще с вечера, когда избранник вдруг перестал отвечать ее на звонки, и обратилась в полицию. 

А наутро учителя в офисе нашла уборщица: тот был без сознания. Как установили медики, молодой мужчина скончался от внезапной остановки сердца. 

В образовательной компании в ответ на запросы СМИ заявили, что никаких переработок не было запланирован, но бывшие работники ставят это заявление под сомнение.

По их словам, сверхурочные работы и регулярные отчеты для организации там - обычное дело.

admin
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