На аэродром на Сахалине проник медведь

09:22 2025-05-07
На аэродром на Сахалине проник медведь

Он перелез через забор, но, не найдя на аэродроме ничего интересного для себя, так же самостоятельно решил его покинуть.

На аэродром Пушистый, расположенный в Корсаковском округе Сахалинской области, пробрался медведь. 

Правда, пробыл там не очень долго. Незваный гость попал на видео в момент, когда уже перелезал через ограду обратно. 

После этого зверь убежал обратно в лес, оставив вмятину в месте, где врезался в забор и сильно погнул его верхнюю часть.

Это не первый случай инцидента в аэропортах Дальнего Востока с животными. Ранее самолет Airbus A319, который выполнял рейс Хабаровск-Южно-Сахалинск, при посадке был вынужден уйти на второй круг из-за лисы, прогуливавшейся около взлетно-посадочной полосы.

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