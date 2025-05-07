На аэродром на Сахалине проник медведь

На аэродром Пушистый, расположенный в Корсаковском округе Сахалинской области, пробрался медведь.

Правда, пробыл там не очень долго. Незваный гость попал на видео в момент, когда уже перелезал через ограду обратно.

После этого зверь убежал обратно в лес, оставив вмятину в месте, где врезался в забор и сильно погнул его верхнюю часть.

Это не первый случай инцидента в аэропортах Дальнего Востока с животными. Ранее самолет Airbus A319, который выполнял рейс Хабаровск-Южно-Сахалинск, при посадке был вынужден уйти на второй круг из-за лисы, прогуливавшейся около взлетно-посадочной полосы.