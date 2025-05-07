В Индии неизвестный зверь напал на группу людей и 70-летней женщине сломал челюсть

Животное, напавшее на 17 жителей деревни Лимба ищут в Индии.

Как собщают местные власти, многие пострадавшие из-за жары вышли из домов и спали прямо на улице. Неизвестный зверь пробрался в несколько помещений и нанес травмы более, чем десяти людям. А одной из пострадавших, 70-летней жительнице, животное сломало челюсть.

В целом в больницу доставлены трое серьезно пострадавших, пожилая женщина находится в отделении интенсивной терапии. Жителям деревни также сделали прививки от бешенства.

«Предпринимаются меры по поимке зверя с помощью установления клетки в этом районе. Жителям деревни рекомендовано не выходить на улицу в одиночку или ночью», - заявили власти.