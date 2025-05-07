Мало кто знает зачем Брежнев использовал портсигар с таймером

14:21 2025-05-07
Мало кто знает зачем Брежнев использовал портсигар с таймером

Многим известно, что Леонид Ильич любил курить, подвержен этой вредной привычке был с молодых лет.

По воспоминаниям затя генсека Юрия Михайловича Чурбанова, Брежнев предпочитал курить отечественные марки сигарет, такие как, "Новость", "Краснопресненские", в большей степени отдавая предпочтение "Новости".

Эти сигареты, специально для Брежнева, изготовлялись с использованием более качественных составляющих.

Курил Леонид Ильич много, часто по две пачки в день. Конечно это не могло не сказаться на здоровье генсека.

По рекомендации врачей Брежнев пытается сократить число выкуренных сигарет, но своими силами сделать это было достаточно трудно.

Тогда отдел КГБ, отвечающий за разработку различных конструкторских изобретений, изготовил для Брежнева портсигар, который имел таймер, чтобы его открыть хозяин должен был выждать 45 минут, после последнего использования.

Безусловно, это помогало бороться с вредной привычкой, по воспоминанием самого Брежнева он стал выкуривать 17 сигарет вместо 30 или даже более.

По воспоминаниям охраны и тех кто был в непосредственной близости в генеральному секретарю, Брежнев часто "стрелял" у них сигареты, когда не мог достать свои из "хитрого"портсигара.

В конце концов, врачи запретили Леониду Ильичу курить совсем. Он бросил свою вредную привычку, но стал пассивным курильщиком.

Теперь он просил охрану и других приближенных лиц "обкуривать его".

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Как вспоминал Владимир Медведев, заместитель начальника личной охраны, Брежнев просил его "обкуривать" на заседаниях политбюро, хотя там присутствовали некурящие, которым это не нравилось, но сказать они ничего не смели.

Личный переводчик Леонида Ильича, Виктор Михайлович Суходрев, часто был вынужден "обкуривать" генсека на официальных приемах с зарубежными гостями. Картина, конечно, была мягко говоря сюрреалистичной.

Переводчик демонстративно выпускает сигаретный дым с сторону генерального секретаря.

Тот же Суходрев, вспоминает, когда ехали в машине, куда-нибудь на официальный прием за рубежом то Леонид Ильич требовал, чтобы все находящиеся в машине начинали курить, притом, что окна автомобиля были закрыты.

Когда машина останавливалась, открывались двери и огромные клубы дыма вырывались наружу, в которых появлялся генеральный секретарь.

admin
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