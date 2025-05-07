Мало кто знает зачем Брежнев использовал портсигар с таймером

По воспоминаниям затя генсека Юрия Михайловича Чурбанова, Брежнев предпочитал курить отечественные марки сигарет, такие как, "Новость", "Краснопресненские", в большей степени отдавая предпочтение "Новости".

Эти сигареты, специально для Брежнева, изготовлялись с использованием более качественных составляющих.

Курил Леонид Ильич много, часто по две пачки в день. Конечно это не могло не сказаться на здоровье генсека.

По рекомендации врачей Брежнев пытается сократить число выкуренных сигарет, но своими силами сделать это было достаточно трудно.

Тогда отдел КГБ, отвечающий за разработку различных конструкторских изобретений, изготовил для Брежнева портсигар, который имел таймер, чтобы его открыть хозяин должен был выждать 45 минут, после последнего использования.

Безусловно, это помогало бороться с вредной привычкой, по воспоминанием самого Брежнева он стал выкуривать 17 сигарет вместо 30 или даже более.

По воспоминаниям охраны и тех кто был в непосредственной близости в генеральному секретарю, Брежнев часто "стрелял" у них сигареты, когда не мог достать свои из "хитрого"портсигара.

В конце концов, врачи запретили Леониду Ильичу курить совсем. Он бросил свою вредную привычку, но стал пассивным курильщиком.

Теперь он просил охрану и других приближенных лиц "обкуривать его".