Белорусу дали 7 лет колонии за «пьяное» ДТП, в котором погибла его жена

14:28 2025-05-08
Белорусу дали 7 лет колонии за «пьяное» ДТП, в котором погибла его жена

Смертельная авария произошла в Гомеле в ночь на 31 декабря 2024-го года, пара на Volkswagen Golf ехала по улице Хмельницкого областного центра.

Перед этим, как уточнила прокуратура, на АЗС мужчина купил бутылку водки и бутылку пива и выпил.

Затем пьяным он сел за руль, хотя в салоне автомобиля находилась его беременная жена. Женщина при этом не была пристегнута ремнем безопасности.

33-летний водитель примерно в 4:25 утра, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. В результате ДТП 32-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия.

Как было установлено, машина двигалась со скоростью 88 км/ч, что заметно больше установленного ограничения.

В отношении водителя возбудили уголовное дело - по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси. Известно, что ранее он не раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, причем дважды – за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил водителя к 7 годам колонии общего режима, с лишением прав на 8 лет. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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