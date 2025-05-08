Мужчина завел сразу трех жен и попал под уголовку

Американца, который за 2 года вступил в 3 брака, арестовали.

В частности, Мишель замуж за Генри вышла 23 ноября 2022 года. По ее словам, они быстро сблизились и поженились через три недели после знакомства.

Но она не знала, что мужчина в этот момент уже был женат на Бренди и Тоне, И все три жены взяли себе фамилию афериста.

О том, что муж - многоженец, первой в 2024-м году случайно узнала первая жена Генри. Она разыскала Бренди и Мишель, и все трое обратились в полицию. Женщины при этом утверждают, что пострадали из-за ненадежной бюрократической системы, допустившей заключение стольких браков на территории одного штата.

Мотивы Генри при этом остаются неизвестными, но бывшие жены уверены, что они были нужны супругу из-за денег. С каждой многоженец открывал общий банковский счет и, вероятно, надеялся на раздел имущества.

Мужчина свою вину не признал. А недавно его экс-жены нашли профиль бывшего мужа в очередном приложении для знакомств.