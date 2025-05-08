Из-за ChatGPT люди сходят с ума

15:34 2025-05-08
Из-за ChatGPT люди сходят с ума

Общаясь с ИИ, некоторые граждане впадают в тревожные заблуждения, смешивая духовную манию с фантастическими идеями.

Психотерапевты бьют тревогу: некоторые пользователи сервиса OpenAI стали сталкиваться с довольно опасным явлением «психоза, вызванного ChatGPT».

В частности, 41-летняя мать и сотрудница некоммерческой организации из США рассказала, что ее брак разрушился после того, как супруг стал вести разговоры с ChatGPT и они переросли во всепоглощающую одержимость.

Во время бракоразводного процесса в суде мужчина поделился «теорией заговора о мыле в пище», а также параноидальной уверенностью, будто за ним следят.

Другие пользователи получали от ChatGPT «чертежи телепортатора», а то и полностью меняли жизнь, чтобы стать «духовными советниками» под руководством «ИИ-Иисуса».

По мнению Нейта Шарадина из американского Центра безопасности ИИ, такого рода заблуждения возникают у граждан с уже имеющимися наклонностями, которые получили доступ к постоянному собеседнику уровня человека, с которым можно вместе переживать свои заблуждения.

Инга Райтова
18:09

Инга Райтова

Россиянка заживо сожгла знакомого, обидевшего ее мужа
Россиянка заживо сожгла знакомого, обидевшего ее мужа В какой-то момент расправы женщина одумалась и даже пыталась потушить огонь, вызвала пожарных и скорую помощь, но потерпевший скончался.
Инга Райтова
17:56

Инга Райтова

Женщина случайно обнаружила в кошельке лотерейный билет на 200 тысяч долларов
Женщина случайно обнаружила в кошельке лотерейный билет на 200 тысяч долларов По словам жительницы США, этот билет подарил ей муж, а она спрятала его в портмоне и на время забыла.
Инга Райтова
17:41

Инга Райтова

Илон Маск предсказал конец жизни на нашей планете и объяснил, почему надо колонизировать Марс
Илон Маск предсказал конец жизни на нашей планете и объяснил, почему надо колонизировать Марс 53-летний миллиардер заявил, что Солнце рано или поздно погубит на планете все живое.
Инга Райтова
17:32

Инга Райтова

Персидский залив на картах Google переименовал в Арабский
Персидский залив на картах Google переименовал в Арабский Ранее американские СМИ писали, что якобы президент США Дональд Трамп предложил переименовать Персидский залив в Арабский.