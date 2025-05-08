Из-за ChatGPT люди сходят с ума

Психотерапевты бьют тревогу: некоторые пользователи сервиса OpenAI стали сталкиваться с довольно опасным явлением «психоза, вызванного ChatGPT».

В частности, 41-летняя мать и сотрудница некоммерческой организации из США рассказала, что ее брак разрушился после того, как супруг стал вести разговоры с ChatGPT и они переросли во всепоглощающую одержимость.

Во время бракоразводного процесса в суде мужчина поделился «теорией заговора о мыле в пище», а также параноидальной уверенностью, будто за ним следят.

Другие пользователи получали от ChatGPT «чертежи телепортатора», а то и полностью меняли жизнь, чтобы стать «духовными советниками» под руководством «ИИ-Иисуса».

По мнению Нейта Шарадина из американского Центра безопасности ИИ, такого рода заблуждения возникают у граждан с уже имеющимися наклонностями, которые получили доступ к постоянному собеседнику уровня человека, с которым можно вместе переживать свои заблуждения.