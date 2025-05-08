Пациентка в Екатеринбурге избила доктора скорой помощи

Как уточняет Государственная инспекция труда в Свердловской области, 2 мая от агрессивной женщины при выполнении вызова пострадала врач анестезиолог-реаниматолог бригады № 2. Пациентка набросилась на доктора и избила его.

А спустя два дня во время госпитализации пациента бригада скорой медицинской помощи Екатеринбурга попала в ДТП: легковой автомобиль, с которым столкнулась скорая, проигнорировал спецсигналы и не пропустил медиков.

Все пострадавшие сотрудники неотложки были доставлены в больницу, где им была оказана помощь.

" У нас все несчастные случаи в 2025-м году заключаются в причинении телесных повреждений сторонними лицами.

Каждый такой случай должен быть исследован работодателем, и он по итогам каждого расследования должен предпринимать меры для исключения травмирования других работников, подчеркнули эксперты Госинспекции.

При этом в Государственной инспекции РФ признают, что пока никто не может гарантировать, что новые вызовы обойдутся без тяжких последствий для здоровья самих медработников.