Пациентка в Екатеринбурге избила доктора скорой помощи

15:48 2025-05-08
Пациентка в Екатеринбурге избила доктора скорой помощи

В целом с начала нынешнего года на сотрудников скорой помощи города уже произошло четыре нападения со стороны вызвавших неотложку граждан.

Как уточняет Государственная инспекция труда в Свердловской области, 2 мая от агрессивной женщины при выполнении вызова пострадала врач анестезиолог-реаниматолог бригады № 2. Пациентка набросилась на доктора и избила его.

А спустя два дня во время госпитализации пациента бригада скорой медицинской помощи Екатеринбурга попала в ДТП: легковой автомобиль, с которым столкнулась скорая, проигнорировал спецсигналы и не пропустил медиков.

Все пострадавшие сотрудники неотложки были доставлены в больницу, где им была оказана помощь. 

" У нас все несчастные случаи в 2025-м году заключаются в причинении телесных повреждений сторонними лицами.

Каждый такой случай должен быть исследован работодателем, и он по итогам каждого расследования должен предпринимать меры для исключения травмирования других работников, подчеркнули эксперты Госинспекции.

При этом в Государственной инспекции РФ признают, что пока никто не может гарантировать, что новые вызовы обойдутся без тяжких последствий для здоровья самих медработников.

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