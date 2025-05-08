Ученые создали робособаку, которая может держаться на воде и под водой

Робопса-амфибию, который одинаково ловко может передвигаться и по суше, и по воде, представила международная команда исследователей.

Манеру движения новый робот перенял млекопитающих - в частности, у собак. Это позволило заметно его устойчивость, маневренность и способность нести нагрузку.

Инженеры для водных передвижений разработали уникальный гребной механизм, который повторяет стиль плавания собак.

Продуманное в деталях распределение веса и плавучести гарантирует стабильное гуманоида поведение в воде.

Скорость робопса в воде достигает 0,576 км/ч. По суше он передвигается быстрее - до 1,26 км/ч.