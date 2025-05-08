Россиянка заживо сожгла знакомого, обидевшего ее мужа

Верховный суд России оставил в силе приговор жительнице Бурятии, которая сожгла заживо знакомого в качестве мести за то, что мужчина сдал ее мужа в полицию из-за незаконной рыбалки.

Как было установлено в ходе следствия и судебного разбирательства, осужденная, ее муж и приятель заявилась к знакомому. В его доме сначала начали словесный скандал, а потом напали на хозяина жилища.

Они обвинили свою жертву в тот, что мужчина пожаловался правоохранителям, и супругам пришлось выплатить немалый штраф.

Муж осужденной в ходе потасовки повалил обидчика на пол. А его жена схватила бутылку с бензином, облила жертву и подожгла.

По данному факту возбудили уголовное дело - за убийство с особой жестокостью. К тому моменту дама уже была судимой, и по совокупности приговоров суд назначил ей 17 лет колонии.

Обвиняемая не согласилась и подала жалобы во все инстанции, включая Верховный суд. Но последний поддержал нижестоящие суды, признав приговор законным.