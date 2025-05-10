Российской оперной диве Нетребко может грозить тюрьма

Объявленной в розыск российской оперной певице Анне Нетребко может грозить до года тюрьмы. Об этом рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он отметил, что человека за неисполнение решения суда можно привлечь к административной ответственности, а также штрафу в размере от 1 до 2,5 тысячи российских рублей (12-30 долларов).

«Если певица и после этого не исполнит решение суда, тогда возможна ответственность в соответствии с уголовным кодексом», - пояснил специалист.

При злостном неисполнении судебного акта, который вступил в законную силу, гражданам грозит штраф до 50 тысяч российских рублей (более 600 долларов) и лишение свободы на срок до года.

Нетребко, которой в вину ставят незаконную перепланировку квартиры, может грозить штраф и административный арест до 15 суток, добавил он.

Как напоминают СМИ, приставы объявили певицу в розыск, чтобы обеспечить доступ в ее квартиру в Петербурге сотрудников коммунальных служб для проведения проверки жилья на предмет несанкционированной перепланировки.