Сын выбросил папино одеяло, в котором было спрятано 20 тысяч долларов

Житель города Аньхоя в Китае нашел на помойке старое одеяло, а в нем - завёрнутую в ткань крупную сумму денег - около 20 тысяч долларов.

Как честный человек, мужчина не стал присваивать деньги, а отнёс их в полицию.

Стражи порядка начали расследование и узнали, что купюры в мусорном баке оказались совершенно случайно.

Их выбросил местный мужчина, чей престарелый отец недавно лёг в больницу.

Сын увидел, что пары очень старое и грязное одеяло, и немедленно избавился от него, даже не подозревая, что родитель его использовал, как «копилку».

Когда госпитализированному старику рассказали об инциденте, старик так разволновался, что рвался вскочить с койки, чтобы бежать спасать своё богатство.

Но пожилого пациента успокоили.

Полицейские пожелали ему выздоровления и заверили, что после выписки он сразу же может прийти в участок и забрать свои чуть было не утраченные деньги.