На ТВ скоро стартует жесткий реалити-проект с участием детей звезд РФ, они будут выживать в джунглях

Новый виток экстремального реалити под названием «Выживалити. Наследники» скоро стартует на телеканале «Пятница!».
В условиях полного отрыва от цивилизации на этот раз окажутся дети знаменитостей.
Передачу будет вести бессменный ведущий проекта Вадим Демчог.
А в качестве участников приглашены Лидия Ионова - дочь певицы Глюкозы, сын легендарного Децла Антоний Толмацкий, а также дочь Михаила Турецкого Эммануэль Турецкая.
Ни дата премьеры, ни имена остальных участников шоу пока не раскрываются, но авторы при этом пообещали множество ярких эмоций и зрелищных сцен.