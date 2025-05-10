На ТВ скоро стартует жесткий реалити-проект с участием детей звезд РФ, они будут выживать в джунглях

Инга Райтова

В Египте перевернулся автобус с белорусами и россиянами, в ДТП есть погибшие Группа отдыхающих выехала на экскурсию в Каир из Шарм-Эль-Шейха в Каир, однако на обратном пути их ждало большое ЧП.