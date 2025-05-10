На ТВ скоро стартует жесткий реалити-проект с участием детей звезд РФ, они будут выживать в джунглях

15:55 2025-05-10
На ТВ скоро стартует жесткий реалити-проект с участием детей звезд РФ, они будут выживать в джунглях

«Выживалити. Наследники» будут снимать на полуострове Рейли в Таиланде, эта южная точка страны отрезана от суши горами.

Новый виток экстремального реалити под названием «Выживалити. Наследники» скоро стартует на телеканале «Пятница!».

В условиях полного отрыва от цивилизации на этот раз окажутся дети знаменитостей. 

Передачу будет вести бессменный ведущий проекта Вадим Демчог.

А в качестве участников приглашены Лидия Ионова - дочь певицы Глюкозы, сын легендарного Децла Антоний Толмацкий, а также дочь Михаила Турецкого Эммануэль Турецкая.

Ни дата премьеры, ни имена остальных участников шоу пока не раскрываются, но авторы при этом пообещали множество ярких эмоций и зрелищных сцен.

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