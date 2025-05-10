В Германии пациенты захватили психбольницу для особо опасных преступников

Бунт устроили несколько пациентов немецкой психиатрической клиники для преступников.

Как уточняют СМИ, ЧП произошло в судебно-психиатрической больнице общины Бедбург-Хау федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Уточняется, что заключенные могли взять в заложники других пациентов либо персонала лечебницы.

Всего злоумышленников около пяти, по каким статьям их осудили, либо они ожидают приговора, не сообщается.

При этом журналисты со ссылкой на свои источники квалифицируют инициаторов захвата помещений клиники, как особо опасных.