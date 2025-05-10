Газовые плиты могут в 2 раза увеличить риски рака у детей

16:12 2025-05-10
Газовые плиты могут в 2 раза увеличить риски рака у детей

Это обусловлено тем, что дети вдыхают больше воздуха относительно своей массы тела, нежели взрослые.

Газовые плиты могут представлять довольно серьёзную угрозу здоровью, и особенно-  для детей.

К такому выводу пришли исследователи Стэнфордского университета. По их данным, риск развития рака вероятен при среднем либо высоком уровне использования газовых плит, а также недостаточной вентиляции. 

При таких условиях в комнате задерживается бензол - токсичное вещество, которое входит в состав бензина, сигаретного дыма и ряда растворителей.

Этот канцероген может вызывать лейкемию и иные виды рака крови. 

Дети, по данным учёных, подвергаются воздействию бензола практически в два раза чаще взрослых: риск развития рака у них составляет 1,85 от взрослого.

Учёные подчеркнули, что эффективная вентиляция заметно снижает уровень бензола. Они советуют регулярно проветривать помещения, а также использовать вытяжки с выводом наружу.

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