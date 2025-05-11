Сын кузнеца усадил всю Японию на байки, а потом на авто

Будущий лидер и глава легендарной корпорации ХОНДА Соитиро Хонда родился в семье крестьянки и кузнеца в 1906 году. К труду его приучали с ранних лет.

Даже в детстве Соитиро что-то изобретал и придумывал. К примеру, чтобы скрыть свои не самые лучшие оценки в школьном табеле, он даже попытался подделать печать и оценки, вырезав из шины иероглифы.

После школы парня приняли служащим в токийскую автомастерскую Арт Шокай.

Ему доверили работу по уборке и приготовлению еды, но вскоре хозяин мастерской заметил аккуратность, старание и неподдельный интерес Соитиро к автомобилям и разрешил Хонда подрабатывать в мастерской, где создавал собственный гоночный автомобиль.

Вскоре будущий создатель всемирно известного автобренда стал механиком автомобиля своего хозяина и даже участвовал на нем в гонках и занимал призовые места.

А вскоре решил основать свой бизнес - замахнулся на открытие фабрики по производству запчастей для машин, которые в 30-е годы завозили из-за границы.

Почувствовав недостаток в области технических знаний, в 1934-м году Хонда поступил в один из университетов Японии. Получая образование, Соитиро понял, как много он может ещё достичь благодаря новым знаниям.

Скажем, через некоторое время после начала учебы, студент Хонда нашел сплав, из которого затем начали создавать поршневые кольца для моторов.

После Второй мировой войны он создал мопед, сконструированный из водопроводных труб. Этот маленький мотоцикл с двухтактным двигателем назвали ХОНДА ДРИМ (мечта), он стоил недорого и был очень популярен.

Именно тогда к Соитиро Хонда впервые пришла большая прибыль и он зарегистрировал свой бренд под названием ХОНДА МОТОР КО ЛТД. Байки этой марки завоевали мир.

К началу 50-х годов компания открыла 6 тысяч филиалов по всей Японии. А в 60-х производитель вышел уже на рынок авто с Honda N600.

Компания также начала производить двигатели для других крупных автопроизводителей - например, Ford и Chrysler. 70-е Хонда начала уже выпуск первых роботов и другой техники.

Соитиро Хонда умер в августе 1991 года, оставив после себя огромное состояние и огромное количество изобретений, которые были реализованы и реализуются по сей день.