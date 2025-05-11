Чат-бот погадал семейной паре на кофейной гуще и довел ее до развода

16:33 2025-05-11
Чат-бот погадал семейной паре на кофейной гуще и довел ее до развода

Искусственный интеллект поведал, что глава семейства будто бы мечтает об отношениях с некой дамой, имя которой начинается на букву «Е».

Жена одного из жителей Греции предложила мужу воспользоваться чат-ботом «OpenAI’s ChatGPT» для гадания.

Она приготовила благоверному кофе, а затем попросила ИИ погадать на кофейной гуще. И тот сообщил, что супруг якобы думает об измене и о том, чтобы бросить жену.

Мужа гадание сначала насмешило, но потом стало не до веселости. Его супруга впала в ярость, выгнала мужа из дома и обзвонила детей, сообщив им, что «мама и папа разводятся».

На следующий день мужу позвонил уже адвокат по разводам.

Тот и сам нанял адвоката, утверждая, что предоставленная чат-ботом информация на основании кофейной гущи юридической силы не имеет.

С этим согласились также эксперты по тассеографии (гаданию на кофейной гуще). Они уверены, что у бота вообще нет какой-либо квалификации для того, чтобы заниматься магическим делом.

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