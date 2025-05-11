В Южной Корее создали батарейку, которая работает без подзарядки всю жизнь

16:52 2025-05-11
В Южной Корее создали батарейку, которая работает без подзарядки всю жизнь

В дальнейшем планируется масштабирование этой технологии, миниатюризация и адаптация батарейки для широкого спектра применения.

Инновационную бета-вольтаическую батарею создали ученые из DGIST. 

Повышенная подвижность электронов (в 56 тысяч раз), а также улучшенная кристалличность слоя добавками хлорида позволяют ей работать стабильно максимально долго.

Профессор Су-Иль Ин отметил успешное доказательство возможности применения бета-вольтаических батарей своей командой. Данная технология обладает высокой производительностью в том числе в экстремальных условиях - например, в космосе.

Предполагается, что данная батарея станет идеальным решением для медицинских имплантатов или марсоходов.

Благодаря отсутствию необходимости обслуживания, работать она может десятилетиями.

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