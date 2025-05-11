В Южной Корее создали батарейку, которая работает без подзарядки всю жизнь

Инновационную бета-вольтаическую батарею создали ученые из DGIST.
Повышенная подвижность электронов (в 56 тысяч раз), а также улучшенная кристалличность слоя добавками хлорида позволяют ей работать стабильно максимально долго.
Профессор Су-Иль Ин отметил успешное доказательство возможности применения бета-вольтаических батарей своей командой. Данная технология обладает высокой производительностью в том числе в экстремальных условиях - например, в космосе.
Предполагается, что данная батарея станет идеальным решением для медицинских имплантатов или марсоходов.
Благодаря отсутствию необходимости обслуживания, работать она может десятилетиями.