Из-за змей одну из трасс в США перекрывают два раза в год

Одна из дорог в штате Иллинойс перекрывается для сохранности дикой природы.

Лесная служба Америки закрывает трассу длиной 4 километра, чтобы змеи могли безопасно пересечь дорогу без угрозы попасть под колеса автомобилей.

В частности, в нынешнем году она закрыта с 12-го марта по 15-е мая. Длительность такого "шлагбаума" обусловлено установившейся более теплой, чем обычно, погоды.

Водителя приходится выбирать альтернативные маршруты, которые удлиняют путь на десятки километров.

Почему змеям надо перейти дорогу? Змеи и другие земноводные пересекают трассу, чтобы мигрировать с места своей зимовки в известняковых обрывах в летние места обитания возле болота.

При этом дорога остается открытой для пешеходов.