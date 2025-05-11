Под Брестом трактор врезался в пассажирский поезд

Пугающий инцидент произошел на Брестчине 11-го мая в 11.36.

Двигавшийся по маршруту Брест-Гомель поезд на железнодорожном переезде столкнулся с трактором.

На момент аварии в составе находился 151 пассажир. К счастью, никто при этом не пострадал, сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги.

Также уточняется, что в момент столкновения световая и звуковая сигнализации работали исправно.

«В 12.17, после устранения всех препятствий, пассажирский поезд отправился со станции Городец по намеченному маршруту с задержкой на 42 минуты», — рассказали в БЖД.