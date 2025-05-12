Житель Гродно мужчина взломал бар, сразу же выпил и закусил, а потом уснул на месте преступления

15:51 2025-05-12
Житель Гродно мужчина взломал бар, сразу же выпил и закусил, а потом уснул на месте преступления

Рано утром белорус очень захотел выпить, но магазины в то время были еще закрыты, а ждать ему было невмоготу.

Необычный инцидент произошел на больших выходных в Гродно.

И решил самолично "открыть" торговую точку, чтобы найти выпивку.

В поле его зрения попал магазин-бар по улице Щорса. Мужчина разбил камнем стекло на входной двери и вошел внутрь.

В баре посетитель выпил пару банок пива и закусил орешками. К слову, во время застолья он сделал перерыв и вышел на перекур на улицу. А потом вернулся и прямо в баре уснул.

Вскоре пришел хозяин заведения и вызвал милицию.

Любителя выпить задержали. Решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела.

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