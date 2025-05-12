Tesla внедрила кодовое слово, которое позволит недовольным клиентам связаться с руководством компании

Инновационную систему обработки обращений клиентов на базе искусственного интеллекта внедрила компания Tesla.

Новое решение нацелено на повышение качества сервиса, которое исторически являлось одним из основных источников недовольства владельцев электромобилей.

ИИ-агент будет выполнять ряд ключевых функций, куда входят анализ тональности общения с клиентами, мониторинг задержек в коммуникации, автоматическая эскалация проблемных обращений руководству компании.

Большое внимание при этом будет уделено клиентам, которые долгое время не получают ответов на свои запросы.

Важным нововведением также стала возможность прямого обращения клиентов к менеджерам компании. Если клиент не получил ответа в течение двух недель, он может ввести кодовое слово «Escalate», которое позволит ему напрямую связаться с руководством сервисной службы Tesla.

Разработчиками новой системы предусмотрен защитный механизм для предотвращения злоупотреблений данной функцией. Они также планируют совершенствование системы обслуживания и в дальнейшем.