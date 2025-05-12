Отчий дом нового Папы Римского в Чикаго выставлен на продажу

После избрания новым главой Католической церкви Роберта Прево, а ныне Папы Льва XIV, внимание американской общественности сфокусировалось на скромном доме в Иллинойсе.

Именно здесь, в южном пригороде Чикаго, и начинался путь Понтифика от детства до Ватикана.

В доме площадью около 70 квадратов - 3 спальни, две ванные комнаты. Продавец просит за него 250 000 долларов. Историческая ценность дома подтверждена налоговыми и адресными записями.

Последний владелец купил и отремонтировал особняк в мае 2024 года. А семья Прево продала эту недвижимость в 1996 году.